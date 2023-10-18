ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم.. أمطار على هذه المناطق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية التى تشهدها البلاد اليوم، منوهة إلى تكوّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.