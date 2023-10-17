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«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 29

كتب:

هاجر عمر
06:15 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
طقس مائل للحرارة نهارا

طقس مائل للحرارة نهارا

نشاط للرياح متوقع اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر مع تزايد فرص تساقط الأمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. لافتة إلى أن الأمطار تكون بين المتوسطة والخفيفة.

حالة الطقس 

ويسود طقس مائل للحرارة عدة مدن ومناطق هي: القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس  معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وفقا لهيئة الارصاد الجوية.

تحذير من شبورة مائية بالصباح الباكر 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائيه المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، من الساعة 4 إلى الـ 7 صباحا، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

وفيما يلي درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم في الظل وفقا لهيئة الارصاد المصرية:

-          القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21

-          السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21

-          جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23

-          شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17

-          جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21

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