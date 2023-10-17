موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. زيادة المرتبات للمرة الخامسة

صرح مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور، بأنه بات مؤكدًا بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون 3500 جنيه.

اجتماع المجلس القومي للأجور لإعلان بدء تنفيذ الزيادة

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، سيعقد اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، والمجتمع المصري.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في ديسمبر

وأضاف المصدر أن بدء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وقيمته 3500 جنيه، سيكون مع مرتبات شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن السلطة المختصة، ممثلة في وزارة العمل، ستكون هي المنوط بها مراقبة القطاع الخاص في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ العقوبات وفقًا لنصوص القانون، على المنشآت المخالفة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرت بمراحل عديدة حيث تم رفعه من أقل من 1200 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم زيادته إلى 2000 جنيه ثم 2400 جنيه للمرة الثالثة ثم 3000 جنيه للمرة الرابعة، والزيادة الجديدة إلى 3500 جنيه، وهي زيادة للمرة الخامسة.