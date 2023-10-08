احسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، إذ أن من المنتظر أن يكون الراتب في ماكينات الصراف الآلي للعاملين بالدولة بداية من يوم 23 أكتوبر من الشهر الجاري، ويضاف على المرتبات هذا الشهر علاوة غلاء المعيشة والتي تكون قيمتها 300 جنيه.

واعتمدت وزارة المالية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 إلى 4 آلاف جنيه بداية من أكتوبر، وهذا يعني أن الموظف الذي كان راتبه الشهري أقل من هذا المبلغ سوف يصرف له مرتب شهر أكتوبر بالزيادة، وفقا لبيان سابق، وخاصة أصحاب الدرجة السادسة في درجات السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للحكومة.

ونرصد في السطور التالية بالتفاصيل المرتبات بعد الزيادة حسب الدرجة الوظيفية.

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة المعيشة

- 11 ألف جنيه للدرجة الوزيفية الممتازة أو ما يعادلها بدلًا من 10 آلاف جنيه و500 جنيه شهريًا.

- 9 آلاف جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها بدلًا من 8500 جنيه.

- 7500 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها بدلًا من 7 آلاف جنيه.

- 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها بدلًا من 6500 جنيه.

- 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية بدلًا من 5500 جنيه.

- 5500 جنيه للدرجة الثالثة بدلًا من 5 آلاف جنيه.

- 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة بعدلًا من 4500 جنيه.

احسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

- 4500 جنيه راتب للدرجة الخامسة بدلًا من 4 آلاف جنيه.

- 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة بدلًا من 3500 جنيه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023.