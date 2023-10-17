«تعليم القاهرة» تكرّم المتفوقين علميا ورياضيا في مدرسة بإدارة الوايلي

أكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، ضرورة تحفيز وتشجيع أبنائنا الطلاب الموهوبين في الأنشطة المختلفة، حيث كرّمت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية، الطلاب المتفوقين علميا ورياضيا في مدرسة أبوبكر الصديق الرياضية الإعدادية الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية أثناء طابور الصباح اليوم.

نشر الوعي الرياضي

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أهمية نشر الوعي الرياضي لكسب اللياقة البدنية والمحافظة على صحة الجسم التي تكسب الطالب صحة عقلية واجتماعية ونفسية تجعله قادرا على النهوض بمجتمعه.

ولفتت المديرية، إلى دعم واهتمام مدير مديرية التعليم بالقاهرة، للكشف عن الطلبة الموهوبين رياضيًّا لاستقطابهم للمشاركة ضمن فرق البطولات المدرسية والوطنية والدولية، واهتمامه بالنهوض بالتربية الرياضية داخل المؤسسات التعليمية التي بدورها تعزز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتحفزهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم.