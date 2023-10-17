«تعليم الدقهلية» تحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات مختلفة

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن تألق تعليم الدقهلية، وحصولها على المركز الأول والثاني جمهورية، في مسابقة التطبيقات الحديثة، والثاني جمهورية بمسابقة الأخصائي المثالي، والخامس في مسابقة الاقتصاد المنزلي.

فوز الدقهلية بـ5 مراكز

وأشار إلى أن الدقهلية حصدت خمس مراكز جهورية في مسابقات المكتبات والتربية الاجتماعية والاقتصاد المنزلي، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة الدقهلية.

وأوضح أن الحاصلين على المراكز في المسابقات من تعليم الدقهلية كالآتي:

- أماني مسعد كامل إبراهيم بمدرسة اللواء كمال الحديدي الثانوية التجارية، لحصولها على المركز الأول جمهورية بمسابقة التطبيقات الحديثة.

- ريهام سامي إبراهيم أخصائي مكتبات بمدرسة الشيخ جاد الحق الإعدادية بنين، لحصولها علي الثاني جمهورية

- نسرين السيد إبراهيم بمدرسة صلاح سالم الرسمية للغات لحصولها على المركز الثاني جمهورية

- وفى مسابقة إعادة تدوير المستهلكات، فازت الطالبة ضحى محمود الإمام بمدرسة الجمالية الرسمية للغات بالمركز الخامس الجمهوري في مسابقة تدوير المستهلكات

- وسماح نعمة الله يوسف شعلان الأخصائي الاجتماعي بمدرسة الشهيد وجيه خطاب الابتدائية، لحصولها على المركز الثاني جمهورية بمسابقة الأخصائي المثالي.