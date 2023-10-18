7 أسباب وطرق للتصيد الاحتيالي على الإنترنت.. أساليب جديدة احذرها

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هناك العديد من أسباب التصيد الاحتيالي من خلال الإنترنت، مناشدا بضرورة معرفة أحدث أساليب التصيد والحذر والوعى وحماية البيانات والمعلومات الشخصية من التهديدات الإلكترونية.

أسباب التصيد الاحتيالي على الإنترنت

وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي، أن أسباب التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت تتمثل فيما يلي:

- بريد إلكترونى به مواد ومرفقات ضارة.

- إعلانات خبيثة تحتوي على روابط ضارة.

- رسائل نصية من هاتف مزيف أو رابط ضار.

- وضع روابط مزيفة أعلى النتائج للتحايل على محركات البحث.

- مكالمة هاتفية تبدو من جهة رسمية أو شخص موثوق.

- نوافذ زائفة لتسجيل الدخول الدخول على أحد المواقع التى تزورها.

- انتحال صفة موظف شركة موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت المركز إلى أن هناك العديد من التهديدات المستخدمة على الإنترنت والمتمثلة فيما يلي:

تهديدات تواجه المستخدمين عبر الإنترنت

- التتبع: ويسمح فيه الشخص المخول لشخص غير مصرح له بالوصول إلى منطقة محظورة مثل إذا سمحت لشخص ما بمتابعتك .

- صيد الحيتان: تستهدف تحديدا انتحال صفات المديرين التنفيذين أو رؤساء الوكالات الحكومية.

- التمثيل: يقوم الشخص المهاجم بخلق سيناريو ملفق، على سبيل المثال قد يدعي أنه طرف موثوق به يحتاج إلى معلومات للتحقق من الهوية.

- مصيدة العسل: يتظاهر المهاجم بأنه مهتم عاطفيا بالضحية ويجذبها إلى علاقة عبر الإنترنت وبعد ذلك يقع الضحية بالكشف عن معلومات سرية مقابل دفع مبالغ كبيرة من المال.