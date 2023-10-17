برشلونة يخطط لخطف صفقات بارزة من الدوري السعودي.. تحركات خفية

بعد أن وضعت السعودية نفسها على خريطة كرة القدم العالمية من خلال الاستثمار الضخم في نجوم الساحرة المستديرة، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، يبدو أن الصيف المقبل سيشهد هناك تغييرات جذرية.

هل يستغل برشلونة عدم تأقلم النجوم في السعودية؟

توقعات كبيرة بخروج أسماء غير متوقعة من الدوري السعودي، كشفت عنها صحيفة «سبورت» الكتالونية، لافتة إلى تحركات خفية من برشلونة لاستغلال الوضع الراهن.

«الأندية السعودية ستفتح أبوابها أمام بعض النجوم للرحيل»، هكذا كشف التقرير أن بعض النجوم الذين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم، ستفكر أنديتهم في فتح الأبواب لإعارتهم من أجل التعاقد مع بدلاء أفضل، بينما لم يتأقلم آخرون على الحياة في السعودية، وسيضغطون من أجل الرحيل.

«بعض اللاعبين عرضوا أنفسهم على برشلونة»، أوضح نفس التقرير أن هذا حدث بالفعل بشكل مبكر، مؤكدا أن البارسا مهتم جدًا بسوق الانتقالات السعودية.

وأوضح التقرير: «رغم أن هؤلاء اللاعبين يتقاضون رواتب غير قابلة للدفع، إلا أن كثيرا منهم مستعد للتنازل عن المال، وفي حالات أخرى، لن يكون أمام الأندية العربية خيار سوى دفع جزء من رواتبهم من أجل إعارتهم».

وأضاف: «نادي برشلونة ملزم باستغلال هذا الطريق، خاصةً أن البلوجرانا يرتبط بعلاقات مفتوحة مع عديد من الأندية في الدوري السعودي، ولا يتم استبعاد عملية البيع التي حدثت بالفعل مع فرانك كيسي في الأيام الأخيرة من السوق، سيكون هناك تحركات بالتأكيد».