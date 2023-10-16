من هو صاحب أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي؟.. عاش بمصر سنوات

يبدو أن مفاجآت الدوري السعودي، لن تتوقف عند الميركاتو الأسطوري، الذي حَوّل بوصلة نجوم أوروبا إلى آسيا، حيث دوري روشن، لكنها تمتد إلى تفاصيل الموسم الخيالي، الذي تعيشه أندية السعودية، على كل الأصعدة.

من هو الأمير صاحب أغلى تذكرة في الدوري السعودي؟

«أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي»، هكذا سجل دوري روشن رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد بيع نادي الشباب السعودي، أغلى تذكرة في تاريخه، لأحد عاشقي الكيان، وهو الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، أحد أبناء الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة هند شمس الدين الفاسي.

أخرج نادي الشباب السعودي، أغلى تذكرة في تاريخ المسابقة بالكامل، والأولى في موسم 2023-2024، قبل عودة عجلة الدوريات للدوران مجددًا، وانطلاق منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، لصالح الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، عاشق نادي الشباب وأحد أهم داعميه على مدار السنوات المنقضية.

مليون ريال هو سعر التذكرة التي حصل عليها الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، من أجل الاستفادة من المميزات المختلفة، لعل أبرزها إتاحة الفرصة أمام للجلوس في غرفة كبار الزوار والحصول على قميص موقع من قبل اللاعبين ومشاهدة مباريات الشباب كافة على مدار الموسم.

عاش في مصر واستقر في الرياض

عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، عاش في مصر لفترة طويلة، مع والديه، قبل أن يستقر في الرياض، من أجل مزاولة أعماله في السعودية، باعتباره أحد كبار رجال الأعمال والمستثمرين إلى جانب كونه مستشار في الديوان الملكي، فضلًا عن حصوله على العضوية الشرفية بنادي الشباب، تقديرًا لدعمه الكامل للنادي على مدار السنوات المنقضية.

شجرة العائلة الملكية للأمير عبدالرحمن، تضم زوجته الأميرة ديمة بنت محمد بن فهد بن فيصل الفرحان آل سعود، وأبناؤه الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن والأمير تركي بن عبد الرحمن والأميرة سارة بنت عبد الرحمن، وأشقاؤه الأميرة سماهر والأمير أحمد بن تركي الثاني.

الأمير عبدالرحمن بن تركي قدم أشكال الدعم كافة لنادي الشباب ماديًا ومعنويًا، إذ تكفل باحضار العديد من العناصر الجديدة للنادي السعودي، فيما بادر بصرف مكافآت ورواتب شهرية للمدربين واللاعبين والكادر الطبي، وبالفعل ظهر تأثيره بشكل كبير على الفريق، الذي حصد لقب الدوري السعودي لثلاث مرات متتالية وكأس ولي العهد والبطولة الخليجية والعربية، بحسب صحف سعودية.

ومن المقرر أن يحضر الأمير، المباراة الأولى بالتذكرة الذهبية الأغلى في تاريخ الدوري والنادي، ليشاهد مباراة الشباب أمام الطائي، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، المقررة يوم 21 من الشهر الجاري.