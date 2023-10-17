المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين

التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر، بحضورعدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

تطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتعامل مع الأزمات الحالية.

كما ناقش الحاضرون الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون، ومنها اعتماد النشر كصناعة، وتعديل قانون الملكية الفكرية وأهمية نشر الوعي بين المواطنين وتشجيعهم على القراءة.

ومن الجدير بالذكر، أن فريد زهران أسس وترأس مجلس إدارة دار نشر أصدرت المئات من الكتب، وحصلت على العديد من الجوائز.