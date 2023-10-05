تفاصيل الحصول على قرض التعليم من بنك مصر.. «متشيلش هم المصاريف»

يوفر بنك مصر عددا كبيرا من برامج التمويل، بينها قرض التعليم والذي يهتم به فئة كبيرة من المواطنين لضمان استمرارية دراسة أبنائهم في جميع المراحل الدراسية والجامعية، وكذلك الكبار عند الحصول على الدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة، ما نرصده بحسب الموقع الرسمي للبنك.

ويمكن معرفة تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر عبر جدول برامج التمويل كما يلي:

تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.

- أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

شروط ومميزات قرض التعليم من بنك مصر

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه بشروط محددة.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

- إمكانيه تمويل مرحله دراسية بالكامل.

المستندات الأساسية من بنك مصر

وهناك بعض المستندات الأساسية التي يحتاجها بنك مصر لقرض التعليم، فيما يتطلب أيضًا بعض الأوراق حسب الوظيفة، وهي كما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

المستندات المطلوبة للموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حال تعهد جهة العمل.

مستندات أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

- صورة البطاقة الضريبية.

- ترخيص تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.

مستندات أصحاب ومستحقي المعاشات

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش في حال مستحقي المعاشات.

- تعهد بتحويل المعاش شهريا في حال تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.