«العلاج الطبيعي» بالدقهلية تجري 56 ألف جلسة وتنظم 6 اجتماعات فنية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن جهود إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، إذ قامت بعمل 56 ألف جلسة وتنظم 6 اجتماعات فنية لرفع كفاءة الأقسام.

جهود العلاج الطبيعي بالدقهلية

وأوضح أن جهود العلاج الطبيعي جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى.

وأوضح أن الجولات الخاصة بالعلاج الطبيعي تضمنت تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين وجمصة ومنية النصر ومحلة دمنة وميت غمر وتمي الأمديد وطلخا.

عمل 56 ألف جلسة علاج طبيعي

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 25895 حالة، ووصلت عدد الجلسات إلى 56600 جلسة من بينها 7481 لمرضى الغسيل الكلوي.

وأوضح «عبد المنعم»، أن عدد جلسات الداخلي تجاوز الـ1800 جلسة مع وجود 1090 حالة بالعناية، و2348 جلسة أطفال من بينها 225 حالة بعناية الأطفال و148 جلسة بالحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.

وأوضح أنه جرى تنظيم 6 اجتماعات فنية في إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، وتخللتها محاضرات علمية وتدريبا عمليا بمستشفيات السنبلاوين وميت غمر وميت سلسيل.