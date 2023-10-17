استئصال «إصبع زائد» لطفلة في مستشفى الخانكة التخصصي

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في إزالة إصبع زائد، بالقدم اليسرى لطفلة عمرها عامين ونصف، واستغرقت الجراحة ساعات عدة تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج، رئيس قسم جراحة العظام المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات بالمستشفى، أنّ الطفلة حضرت إلى المستشفى برفقة أسرتها تعاني من تشوّه بالقدم اليسرى ووجود إصبع زائد بها، وتمّ تجهيزها لإجراء الجراحة، مضيفًا أنّ الجراحة استغرقت ساعات عدة واستؤصل الإصبع الزائد بنجاح، ووضعت الطفلة تحت الملاحظة حتى تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.

علاج تشوهات العظام عند الأطفال

من جانبه أكد الدكتور السيد سليمان، مدير عام المستشفي، بأن علاج تشوهات العظام عند الأطفال يحتاج إلى اختيار طبيب ذي خبرة وكفاءة عالية؛ لأن تشوهات العظام تعد من أكثر الأمراض الحرجة التي تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تتطور حالة الطفل ويصاب بالعجز الكامل، مشيرًا إلى أنّ طرق علاج تشوهات العظام عند الأطفال تختلف باختلاف نوع التشوه ومكانه ودرجة التشوّه.

فريق الجراحة الطبي

أجرى الجراحة الدكتور هشام محمد نجيب استشارى عظام الأطفال والتشوهات، وبمعاونة الدكتور إبراهيم عيسوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد المغاوري، أخصائيي العظام، والدكتور محمد شعبان، والدكتور سامح عاطف، والدكتور محمود عياد، أخصائيي التخدير، وفريق من أطقم التمريض بالعمليات والقسم الداخلي.