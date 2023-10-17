تحرير 1289 محضرا تموينيا متنوعا في حملات مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، خلال 15 يوما، حملات مكثفة على المحلات والأسواق في جميع أنحاء المدن والقرى، وذلك في إطار ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 1289 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، ومحمد حسين وكيل مديرية التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 1289 محضرا تموينيا متنوعا خلال 15 يوما.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم القيام بالعديد من الحملات التموينية المختلفة على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وأشار «إبراهيم» إلى أن المحاضر التي جرى تحريرها في حملات التموين جاءت ما بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.