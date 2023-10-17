أمطار متوسطة تضرب عددا من المحافظات غدا.. هل تصل للقاهرة؟

أمطار متوسطة شهدتها المناطق الساحلية، وبعض محافظات الوجه البحري على مدار الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار متوسطة تضرب عددا من المحافظات غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية على الطرقات

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.