حالة الطقس غدا الأربعاء 18-10-2023.. مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 18-10-2023، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر غدا الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الأربعاء 18-10-2023

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.