محمد الشريف: ميناء الإسكندرية من أكثر المواني كفاءة في المنطقة

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمستوى العالمي الذي أصبح يمتاز به ميناء الإسكندرية بفضل المشروعات التي تنفذ به، والتي جعلت الميناء من أكثر المواني كفاءة في المنطقة، وأصبح بحق «درة المواني المصرية على البحر المتوسط».

جاء ذلك خلال كلمته على هامش استقباله بمكتبه، اليوم، اللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ للوقوف على آخر مستجدات تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية.

المشروعات التنموية في مجال النقل البحري

وثمن اللواء محمد الشريف الجهود التي تقوم بها الدولة في ظل توجيهات الرئيس السيسي في دعم جميع المشروعات التنموية في مجال النقل البحري، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة ميناء الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل كل الاحتياجات اللازمة المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى؛ لتذليل أي عوائق تظهر في أثناء عملية التنفيذ.