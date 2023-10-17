وزارة الرياضة تنفذ البرنامج الرئاسي «أهل مصر» بمشاركة 1000 شاب وفتاة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، والذي يستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جلسة للتعريف بالبرنامج والرد على الأسئلة

تضمّنت أولى فعاليات البرنامج جلسة افتتاحية بحضور السيد عبدالمنعم، مدير إدارة التطوع، للتعريف بالبرنامج والرد على تساؤلات الشباب، تلى ذلك تنفيذ جولة حرة بخليج نعمة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستكمالًا للفعاليات نظمت جلسة حوارية أدارها وليد الهواري - محاضر بوزارة الثقافة، تحدث فيها عن تحديات الأمن القومي المصري؛ ليتعرف الشباب عن مفهوم الأمن القومي وقضاياه، إضافة إلى جلسة أخرى قدمها ياسر صالح، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في جنوب سيناء، تطرقت الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتصنيفاتها والدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم والعمل على إنجاحها.

وأكد المشاركون في جلسات «أهل مصر» تنفيذ هذه البرامج مع تنظيم ورش العمل والفعاليات تهدف إلى زيادة التوعية وخلق الانتماء والولاء، ودعم ورعاية الوزارة لنجاح البرنامج وتذليل كافة العقبات مع التأكيد دور ووعي الشباب.