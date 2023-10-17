إقبال كبير على مكاتب التطعيم بالشرقية لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

شهد مكتب التطعيم الدولي بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب التطعيم بمحافظة الشرقية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية vaxigrib رباعي التكافؤ هذا العام.

خطة الدولة الوقائية لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ توفير اللقاح من بداية الأسبوع الماضي بالمحافظة.

أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

ويتوافر اللقاح في 12 مكتب صحة تابعة للإدارات الصحية في المحافظة، وهي مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية في الزقازيق، ومكتب صحة أول بلبيس، ومركز طبي أبو حماد، ومركز طبي 46 بالعاشر من رمضان، ومركز طبي القنايات، ومركز طبي فاقوس، ومركز طبي أبو كبير، ومركز طبي الحسينية، ومركز طبي كفر صقر، ومكتب صحة ديرب نجم، ومكتب صحة منيا القمح، لتطعيم من يرغب من المواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنّ التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ سيكون داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارجها، وأن المصل الجديد يواكب التحورات الجديدة للفيروس، مؤكدًا أنّه آمن وخاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر 6 أشهر فأكثر.

وناشد مسعود المواطنين بضرورة اتباع بعض التعليمات قبل التطعيم منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، مشددًا على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم «البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - إكتوكسينول_9».