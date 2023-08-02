برنامج الغذاء العالمي: ارتفاع أسعار الحبوب يؤدي إلى أزمة مالية كبيرة

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن هناك مخاوف لدى برنامج الغذاء ومنظمات الأمم المتحدة بشكل عام، بسبب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وأضافت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن أسواق الحبوب شهدت عدم استقرار في الأسعار، وحدث ارتفاع بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، مما أثر بشكل سلبي على بعض الدول، خاصة أن هناك هشاشة في الغذاء العالمي، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي.

أزمة مالية كبيرة

وأكدت أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة، لافتة إلى أن اتفاقية الحبوب كانت تسمح لبعض الدول وبرنامج الغذاء العالمي في تأمين الغذاء لهذه الدول من البحر الأسود، وتأثرت منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، لأنها الأقرب وكانت تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد الحبوب من البحر الأسود.

تكلفة إضافية لاستيراد الحبوب

وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن هناك تكلفة إضافية لاستيراد الحبوب، منها تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.