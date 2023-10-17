شروط تقديم الاعتراضات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، طلبات الاعتراضات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، فيمكن لأي مرشح موجود في القائمة المبدئية، تقديم طلب اعتراض على وجود أي مرشح آخر في القائمة، ولكن هناك شروط لتقديم الاعتراضات، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

شروط تقديم الاعتراضات على المرشحين

وتستعرض «الوطن»، شروط تقديم الاعتراضات على المرشحين:

- يقدم المرشح طلب الاعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

- يجب أن يوضح في الطلب أسباب الاعتراض، وهو أهم شرط من الشروط.

- يجب أن يكون الاعتراض على أحد المرشحين في القائمة المبدئية.

- أن يقدم الاعتراض خلال يومي 17 و18 أكتوبر، وبعد ذلك، لا تقبل أي طلبات للاعتراض.

يحق لكل مرشح الاعتراض على مرشح آخر

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية القائمة المبدئية للمرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.