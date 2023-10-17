أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتصلين، عن حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في ثمن السلعة مؤكدا أن الأمر جائز بشرط.

هل البيع بالتقسيط جائز؟

أكد «كمال» خلال حواره، ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أن البيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه، إذا كان المبلغ محددا من بداية الأمر، وأن يكون الأمر متفقا عليه.

حكم ترك اللحية

ومن جانبه، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، عن حكم ترك اللحية، إذ اختلف الفقهاء في اللحية، سنة عادة أم سنة عبادة، والسنة هي ما اعتاده الناس، ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها من عاداتهم، وعند بعض الفقهاء أنها سنة عبادة.