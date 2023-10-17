بعد غلق محور كورنيش النيل من التبين اتجاه المعادي.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، غلق كلي لامتداد محور الكورنيش للقادم من التبين باتجاه المعادي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال خاصة بخط المنتجات البترولية بمحور كورنيش النيل منطقة التبين، ونظرا لأهمية تلك المنطقة خصصت الوزارة طرق بديلة لتلك المنطقة التي أغلقت.

وحددت وزارة الداخلية موعد غلق امتداد محور كورنيش النيل للقادم من التبين باتجاه المعادي، ونوضح من خلال هذا التقرير مدة غلق الطريق المذكور والطرق البديلة له، وفقما أعلنت عنه الوزارة، كالتالي:

موعد غلق امتداد محور كورنيش النيل للقادم من التبين باتجاه المعادي

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بدء من غدا الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، وفي تمام الساعة 12 صباحا، يتم غلق امتداد محور الكورنيش القادم من التبين باتجاه المعادي بالوصلة من نهاية سور قاعدة شرق الجوية وصولا لركن فاروق، على أن يستمر الغلق لمدة 70 يوما.

الطرق البديلة لامتداد كورنيش النيل للقادم من التبين باتجاه المعادي

وحددت وزارة الداخلية الطرق البديلة لامتداد الكورنيش بعد غلقه، على أن يتم تحويل حركة السير إلى الاتجاه الآخر للقادم من المعادي، لتكون حركة السير في تلك المنطقة بالاتجاهين، لحين انتهاء غلق الطريق وفتحه مرة أخرى، بعد الانتهاء من أعمال خط المنتجات البترولية بمحور كورنيش النيل منطقة التبين.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنفيذ مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.