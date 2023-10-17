برلماني: قمة القاهرة للسلام 2023 فرصة للالتزام بحل الدولتين

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الأهمية القصوى التي تنطوي عليها دعوة الرئيس السيسي، لعقد قمة القاهرة للسلام 2023، لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية قائلا: «دعوة مهمة للغاية تؤكد حرص مصر على وقف العنف بقطاع غزة وأعمال القصف الإسرائيلي الوحشية للقطاع وفرصة لتجديد الالتزام بحل الدولتين».

مصر تتطلع لتحقيق السلام

ونوه محسن في بيان له، بأن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، يستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة ووقف الصراع الحالي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل تجاوزت رد الفعل كما قال الرئيس السيسي إلى العقاب الجماعي وهذا خطر يهدد أمن المنطقة برمتها فعلى المجتمع الدولي أن يردع إسرائيل حتى توقف قصفها الوحشي للقطاع.

القضية الفلسطينية

ولفت نائب الصعيد إلى جهود مصر التي تمتلك تاريخاً طويلاً من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، والدعم على كل المستويات.

وشدد على أن قمة القاهرة للسلام 2023 المقترحة من القيادة السياسية المصرية، ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة.