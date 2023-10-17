محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انطلاق الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة الانتقالية المكلفة بتفعيل الترتيبات المالية الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد «عطية» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر المقبل في دبي.

صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار

وشدد على أن إنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الذي يعد خطوة هامة لتحقيق العدالة المناخية وتخفيف تأثيرات تغير المناخ على الدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول.

مواجهة التحديات المناخية

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا الاجتماع يوفر فرصة لفهم التحديات التي تواجه عددًا من الدول النامية والتي ترتبط بتغير المناخ وتتأثر به ويلعب دورًا فعالًا في تسريع عملية إنشاء الترتيبات المالية اللازمة للدول المتضررة وتحديد كيفية استخدام الموارد المالية.

كما أشار إلى أن مدينة أسوان تعتبر مدينة السد العالي التي تعزز الأمن المائي لمصر، وتتميز بتنوع مصادر الطاقة المتجددة التي تم استغلالها في إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية في بنبان وفارس.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر المقبل في دبي.