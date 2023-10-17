أسامة ربيع: قناة السويس بلا منافس.. والإيرادات زادت 30%

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم الحمولات التي مرت من قناة السويس خلال العام الحالي 1 مليار و560 مليون طن في العام الحالي بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق.

إيرادات قناة السويس

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إيرادات قناة السويس تجاوزت أكثر من 10 مليارات بزيادة نحو 30 % عن العام الماضي

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي مع 2023، لافتا إلى زيادة المسطح المائي 40 مترا، وجارٍ الانتهاء من حفرها، وتم دخول كراكات جديدة.

وحول الطريق الجديد الذي يقال إنه بديل لقناة السويس، قال إنه يعتمد على النقل من الهند إلى الإمارات عبر البحر، ومن ثم نقلها عبر السكة الحديد إلى حيفا أو أشدود، ومن ثم نقلها عبر المياه إلى أوروبا.

الطريق البديل لقناة السويس

وأردف ربيع، أن قناة السويس أكثر طريق آمن يربط بين الغرب والشرق ولا يوجد منافس لقناة السويس على مدار التاريخ وتم العرض على الرئيس السيسي لتجديد الأسطول.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن التكلفة في الطريق الجديد ستكون عالية لأنها عبارة عن نقل 3 مرات ولن يؤثر على قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن المشروع ينقل 100 ألف حاوية في العام بينما قناة السويس تستقبل 6 ملايين حاوية من الهند والخليج، موضحا أنها ستكون طريق بديل وليست منافسًا للقناة.

وأردف أن الزيادة في رسوم المرور بقناة السويس تتراوح بين 5 و15 % وتبدأ من شهر يناير المقبل، ويتم تحديد الزيادة وفقا لمدى تحمل كل نوع من أنواع السفن.