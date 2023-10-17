برلماني: تطوير قناة السويس يعزز قدراتها ومكانتها المتفردة

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، تأتي في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، بهدف تعظيم قدراتها، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح الخبيري، في بيان، أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا لتسهيل حركة مرور السفن في أقصر وقت ممكن، ما ساهم بشكل كبير في عبور العديد من السفن وزيادة دخول العملة الصعبة إلى مصر.

تطوير مشروعات المجرى الملاحي لقناة السويس

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعطي أولوية دائمة لتطوير مشروعات المجرى الملاحي لقناة السويس، لأنها تعد أحد أكبر الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية وسبب رئيسي في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

دعم التنمية الشاملة في مصر

وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل على دعم جهود التنمية الشاملة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين

يذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.ووجه الرئيس السيسي الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقه