تفاصيل ومميزات شهادة الحصاد الإدخارية من بنك قناة السويس.. عائد متغير

أعلن بنك قناة السويس، عن إتاحة العديد من شهادات الإدخار، التي يسأل المواطنون عنها باستمرار، وإحداها تسمى «الحصاد»، التي يتميز العائد الخاص بها أنه متغير.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شهادة الحصاد داخل بنك قناة السويس، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الحصاد

- يصل الحد الأدني لشراء شهادة الحصاد من بنك قناة السويس إلى 1000 جنيه.

- تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.

- العائد الخاص بالشهادة يكون متغيرا.

مميزات شهادة الحصاد

- يجرى احتساب العائد من تاريخ الإصدار.

- لا توجد رسوم إصدار.

- إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية، بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.

المستندات المطلوبة

- يجب على المواطنين عند الذهاب إلى البنك للحصول على الشهادة، إحضار نسخة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين، أو جواز سفر للأجانب المقيمين، في ظل ضرورة تقديم الأصل.

- تقديم نسخة من شهادة الميلاد للقاصرين، ويجب تقديم الأصل.

- إحضار فاتورة المرافق الأخيرة الخاصة بالكهرباء والهاتف، وغيرها من المرافق.