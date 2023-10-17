«الصحة الفلسطينية»: احتمالية لوجود أحياء تحت الأنقاض من بينهم أطفال

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني، مشيراً إلى أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيرا عرقيا ويجب وقفها فورا.

أضاف «القدرة»، في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، أن تجمع العائلات خلال الحروب يضاعف أعداد الضحايا ويصعب الوصول إليهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.

كما أشار الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل الجهات المختصة نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل، منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين، ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة، مناشدا العالم بالتدخل العاجل لإرسال الطواقم والمعدات اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض الهائلة وإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه.