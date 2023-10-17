رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة الفلسطينية»: احتمالية لوجود أحياء تحت الأنقاض من بينهم أطفال

كتب:

محمد علي حسن
07:43 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني، مشيراً إلى أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيرا عرقيا ويجب وقفها فورا.

أضاف «القدرة»، في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية، أن تجمع العائلات خلال الحروب يضاعف أعداد الضحايا ويصعب الوصول إليهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.

كما أشار الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل الجهات المختصة نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل، منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين، ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة، مناشدا العالم بالتدخل العاجل لإرسال الطواقم والمعدات اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض الهائلة وإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه.

اقرأ المزيد:

«الصحة الفلسطينية»: 3061 شهيدا و13750 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية» تدعو مواطنيها للتبرع بالدم: اذهبوا للمستشفيات فورا

«الصحة الفلسطينية»: 2808 شهداء و10950 مصابا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 2670 شهيدًا