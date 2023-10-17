«الأرصاد» تفجر مفاجأة عن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. وتحذير من الليل وبرودته

شهد اليوم عدد من المحافظات في الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة كمدينة دمنهور، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن مفاجأة بسقوط أمطار متوسطة على بعض المدن والمحافظات خلال 48 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مفاجأة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن مفاجأتها عن حالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، غدا الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الخميس، وتكون خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وتستمر على مدار يوم الجمعة أيضا، بينما تقل فرص سقوط الأمطار بدءا من السبت المقبل ومع بداية الأسبوع الجديد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 18 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 19 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.