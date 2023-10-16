بعد انطلاق مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع يوم السبت الماضي، حرصت الحكومة على زيادة أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة وفقًا للمبادرة، في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، من أجل التأكيد من وصول السلع المخفضة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بعدما شهدت المنافذ المختلفة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء السلع المخفضة، والتي تضم أكثر من 10 سلع مختلفة لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل المصرية.

أماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في القاهرة والمحافظات

تنوعت أماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في القاهرة والمحافظات المختلفة.

أماكن بيع السلع المخفضة في القاهرة

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

أماكن بيع السلع المخفضة في الإسكندرية

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فتح الله ماركت.

- كارفور.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

- أسواق فتح الله.

أماكن بيع السلع المخفضة في محافظة مطروح

- المعرض اللوجستي للسلع والمواد الغذائية.

- فتح الله ماركت بكورنيش المدينة.

- فضل جملة ماركت وسط المدينة.

- البرهومي جملة ماركت وسط المدينة.

- المالكي جملة ماركت شرق المدينة.

- أولاد حماد جملة ماركت وسط المدينة.

- مكه جملة ماركت غرب المدينة.

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الأستهلاكية.

أماكن بيع السلع المخفضة في محافظة سوهاج

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- هايبر بسوهاج في طهطا.

- جهينة ماركة.

- منفذ بيع بجوار حي شرق سوهاج.

- المنفذ الرابع بطما.

- معرض السلع الغذائية بميدان العارف بالله في حي غرب سوهاج.

- معرض السلع الغذائية باستاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر.

- معرض السلع الغذائية بميدان الثقافة بحي غرب سوهاج.

- 5 فروع نصف جملة بمراكز سوهاج.

- 21 منفذا لجهاز الخدمة الوطنية.

- 9 سيارات متحركة تجوب المحافظة.

أماكن بيع السلع المخفضة فى محافظة الأقصر

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- هايبر مصطفى كامل.

- منفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر.

- السلاسل التجارية المختلفة بالمحافظة.