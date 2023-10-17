سقوط أمطار خفيفة على سواحل البرلس.. وطقس بارد خلال ساعات الليل

سقطت أمطار خفيفة على المدن الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، تزامنا مع طقس بارد مساء اليوم، بالإضافة لتكاثر السحب المنخفضة والغيوم، والتي تنذر باحتمالية سقوط أمطار خلال فترات الليل.

أمطار وطقس بارد في كفر الشيخ

كما تشهد السواحل الشمالية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة من الصقيع وموجة من البرد خاصة على مدن سيدي سالم ومدينة البرلس وبلطيم ومطوبس، كون بعضها يقع مباشرة على سواحل البحر المتوسط، وأخرى على مقربة من السواحل، بينما تنشط حركة الرياح في ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ

بينما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في محافظة كفر الشيخ، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، العظمى 29 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 71 ك/ساعة، وسرعة الرياح 8 ك/ساعة، والأمطار 10%.

كما تشهد حركة الأمواج داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط حالة من الاستقرار في معدلاتها الطبيعية لحركة الأمواج، بما لا يؤثر على حركة الصيد العاملة بمياه البحر الأبيض.