ما هو مصير مباني الوزارات بعد إخلائها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية؟

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يدرس في الوقت الحالي خطط استغلال مباني الوزارات التي تم إخلاؤها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

طرح الدفعة الأولى على المستثمرين

وأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه بعد انتهاء الصندوق السيادي من دراسة الخطط، يتم بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.

إقبال كبير من المستثمرين على مباني الوزارات

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على مباني الوزارات، متوقعة أن يكون هناك عروض جيدة لاستغلال تلك المباني بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد كشف عن انتقال عدد من الوزرات كاملة إلى مقراتها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كالتالي:

- وزارة النقل والمواصلات.

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- وزارة الشباب والرياضة.

- هيئة التأمين الصحي الشامل.

- هيئة الشراء الموحد.

- هيئة الرعاية الصحية التابعة لمجلس الوزراء.

- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- مركز معلومات مجلس الوزراء.

الوزرات التي تم نقلها بشكل جزئي هي:

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الطيران المدني .

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.