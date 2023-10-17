ضبط 87 مخالفة في الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى ضبط نحو 87 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية في الدقهلية

وأشار إلى أن الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز في الدقهلية

وجرى تكثيف حملات المديرية بالمرور على الأسواق والمخابز في أجا ونبروه، إذ تم المرور على 90 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج.

ضبط 65 مخالفة تموينية

وأوضح أنه جرى تحرير عدد 65 مخالفة كالآتي:

- 5 مخالفات تجميع بطاقات بعدد 1429 بطاقة

- 33 مخالفة نقص وزن

- 12 مخالفة عدم مطابقة للمواصفات

- 7 مخالفات تصرف في دقيق بقيمة 88 شيكارة

- 3 مخالفات عدم وجود سجل تفتيش

- 2مخالفة عدم نظافة أدوات العجين

- 3 مخالفات غلق في مواعيد العمل الرسمية

وفي الأسواق جرى تحرير 22 محضرا كالتالي:

- 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)

- 2 محضر غش تجاري

- عدد 2 محضر سلع مجهول المصدر

- عدد 8 محاضر ذبح خارج السلخانة

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية مواد بترولية

- محضر تصرف في سلع مدعمة مواد بترولية

- محضر عدم انتظام في سجل 21 بترول

- محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير غرضها.