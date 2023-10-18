إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 692 مجمعا صناعيا بالفيوم الجديدة لجذب الاستثمارات

تتوالى الإنجازات على أرض محافظة الفيوم على مدار الـ10 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث شهدت طفرة كبرى في مختلف المجالات كان أبرزها جذب الاستثمارات من خلال إنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية بمختلف المساحات في منطقة الفيوم الجديدة، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل.

ولم تكتف هيئة التنمية الصناعية بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطرحها للمستثمرين وأصحاب المهن والحرف فقط، بل إنّها وفرت العديد من التسهيلات للراغبين في الحصول عليها سواء في شرائها أو تشغيلها تحت شعار «مصنعك جاهز للترخيص».

أبرز 12 معلومة عن المجمعات الصناعية بالفيوم

- يبلغ عددها 692 مجمعًا صناعيًا منها 576 وحدة على 48 مترًا، و116 على مساحة 648 مترًا.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع المجمعات الصناعية 51.2 فدان بمدينة الفيوم الجديدة.

- تكلف إنشاء المشروع وتوصيل خدمات المرافق من مياه وكهرباء وصرف ورصف واتصالات نحو 1.2 مليار جنيهًا.

- تضم المجمعات الصناعية مباني خدمة على مساحة 5227 متر مربع منها معارض، ومنافذ بيع، ومبنى إداري، ومسجد، ومطعم، ودورات مياه، وكافيتريا، وخدمات بنكية.

- يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودعم المنتج المحلي لينافس عالميًا.

- تم طرح المجمعات الصناعية على دفعتين الأولى في أكتوبر 2022، والثانية في نوفمبر 2022.

- جرى الانتهاء من تسليم 123 وحدة صناعية لأصحابها من المستثمرين.

- تضم صناعات كيماوية، وهندسية، وملابس جاهزة، وصناعات غذائية، وسجاد يدوي، ونباتات طبية وعطرية، وتعبئة وتغليف، ومنتجات نخيل، وتصنيع زراعي، ومفروشات.

- حصل المستثمرين على تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة أبرزها الإعفاء من التكاليف المعيارية وتقديم العروض.

- تم إتاحة الحصول على أكثر من مجمع صناعي لنفس المستثمر دون حد أقصى.

- تم توفير تسهيلات بنكية مميزة للمستثمرين ليتمكنوا من الحصول على الوحدات وشراء الماكينات لبدء العمل.

- يجرى إعفاء المستثمرين الحاصلين على المجمعات من سداد الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام.