موعد عودة برنامج Red Table Talk

ظهرت الممثلة العالمية جادا بينكيت سميث فى بث مباشر من خلال the daily mail وذلك للإجابة على الأسئلة الخاصة من معجبيها وكشفت عن الموعد المحدد لعودة برنامج Red Table Talk.

موعد عودة برنامج جادا بينكيت سميث

قالت جادا بينكيت سميث بأن برنامج Red Table Talk سيعود قريبا إن عائلتها كانت على وضع الاستعداد لعودته العام المقبل 2024 وذلك لأنها في الوقت الحالي كانت تكتب كتابها الجديد وأن ابنتها ويلو سميث كانت منشغلة هى الأخرى برحلتها الموسيقية.

يذكر أن برنامج Red Table Talk تقدمه الفنانة جادا بينكيت سميث وتشاركها فيه والدتها وكذلك ابنتها ويلو سميث ويتحدثون من خلاله عن كثير من الموضوعات الخاصة بالحب والعلاقات وأحيانا يكون هناك ضيف خاص معهم فى الحلقات وتم توقف عرض البرنامج منذ شهر أبريل الماضي وظل الجميع يتساءل عن موعد عرضه مجددا.