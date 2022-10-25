أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: الرئيس السيسي يقدم الكثير.. وموقفه بطولي

أشاد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، موضحا أن مثل هذه القرارات هي في صالح المواطن.

شريف العريان: الرئيس السيسي يشعر بمحدودي الدخل

وقال شريف العريان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الرئيس السيسي دائما ما يكون في صف المواطن، وهو رجل يمتلك الحكمة والقرار الصحيح، وله رؤية واضحة ونجد ذلك في كل الأمور التي يقوم بها والمشروعات التي يكلف بها حكومته».

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للخماسي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: «الرئيس السيسي سيجعل بلدنا مصر في مكانة كبيرة في ظل اهتمام المسؤولين بكل شيء في الدولة، كما أنه أطلق مشروع حياة كريمة وذلك لإعلاء شأن المواطنين».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم الكثير وموقفه بطولي مع دعم محدودي الدخل، ويسعى دائما لتوفير حياة كريمة للشعب المصري، خاصة محدودي الدخل، وهو أمر رائع من رجل كبير وناجح في قيادة الدولة المصرية».

«العريان»: دولتنا في مكانة عالية في الوقت الحالي ولدينا رئيس ناجح

واختتم شريف العريان تصريحاته، قائلا: «دولتنا في مكانة عالية في الوقت الحالي، ولدينا رئيس يشعر بالمواطن العادي، ومثل هذه القرارات التي يصدرها ويشرف على المشروعات بنفسه، فهذا يجعلنا نفتخر به ووبلدنا الحبيبة».