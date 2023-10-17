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نقيب الممثلين: حداد في الاستديوهات غدا على أرواح شهداء فلسطين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:31 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
وقفة الفنانين

وقفة الفنانين

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على دعم فلسطين، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتنظيمه وقفة الاحتجاجية، بحضور عدد كبير من الفنانين.

أشرف زكي يقرر وقف العمل بالاستوديوهات غدا

وقرر أشرف زكي وقف العمل بالاستديوهات غدا، لمدة خمس دقائق، حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الوقفة التضامنية اليوم منهم جومانا مراد وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وأحمد بدير وجمال عبد الناصر وغيرهم.

 

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