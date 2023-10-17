محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار السريع

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الخط الأزرق «أكتوبر - أبو سمبل»، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف عبد العزيز، مدير عام المرافق، والمهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والتنفيذين المعنيين.

الخطوط الثلاثة

بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع وأهدافه واستعراض المحطات الرئيسية والإقليميـة السريعة، كما تمت مناقشة تحويلات المرافق المتعارضة «مياه وكهرباء وغاز واتصالات»، مع إحداثيات الموقع العام للمشروع، وكذا نظرة عامة على الخطوط الثلاثة الخط الأخضر والأحمر والأزرق، وتصميم محطة الأقصر الرئيسية والذي استوحى تصميمه من معبد حتشبسوت وبه مركز تجاري للتسوق والترفيه وحرم المحطة شرقا وغربا.

اختصار زمن الرحلات

وقال محافظ الأقصر، إن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها لمركز إقليمي.

كما تقرر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين 2 نوفمبر المقبل، لمناقشة ما تم استعراضه بجلسة اليوم، وصولا لجميع الحلول المتعلقة بكل الجهات المعنية.