كيف تستعلم عن كشف حسابك البنكي مجانا عبر إنستاباي؟.. خطوات بسيطة

تعد الحسابات البنكية الخاصة بعملاء البنوك من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها باستمرار، حرصا منهم على الاطمئنان على أموالهم الموجودة في الحساب البنكي، من خلال عرض كشف الحساب الذي يتيح لهم معرفة الأموال الموجودة في الحساب وعمليات السحب والإيداع التي تمت خلال الفترة الماضية، ويتيح تطبيق انستاباي المتخصص في تحويل الأموال لحظيا بين الحسابات المختلفة لمستخدميه الاستعلام عن كشف الحساب في خطوات بسيطة.

ويستطيع مستخدمي تطبيق انستاباي الاطلاع على كشف الحساب البنكي الخاص بهم من خلال التطببق مجانا خلال ثواني، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن كشف الحساب البنكي مجانا عبر تطبيق انستاباي والخطوات التي يجب اتباعها لعرض كشف الحساب، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات الاستعلام عن كشف الحساب البنكي عبر انستاباي

- يقوم الراغب في الاستعلام عن كشف الحساب البنكي الخاص به بالدخول إلى تطبيق انستاباي.

- ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال كلمة السر الخاصة بالهاتف المحمول، سواء كانت بصمة الإصبع أو كلمة سر أخرى.

- وبعد الدخول لحساب المستخدم على تطبيق انستاباي يتم اختيار الأيقونة الخاصة بإدارة الحسابات من بين الخدمات الأخرى.

- ثم تظهر أمام المستخدم الأيقونة الخاصة بعرض الرصيد، وأخرى مسؤولة عن عرض كشف الحساب الذي يوضح عمليات السحب والإيداع التي تمت خلال الفترة الماضية، ليتم اختيار تلك الأيقونة.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال الرقم السري الخاص بالدفع والذي تم تعيينه سابقا.

- ليظهر أمام العميل كشف الحساب الخاص به مجانا وخلال ثواني من بدء إجراء العملية.

ويتيح تطبيق انستاباي الكثير من الخدمات الني يمكن للعملاء إجراءها في وقت قليل وبضغطة زر مجانا من المنزل، ومن أبرز تلك الخدمات التي يمكن إجراءها من خلال التطبيق تحويل الأموال بين الحسابات والأخرى لحظيا، وطلبات الدفع الخاصة بعمليات الشراء أون لاين، فضلا عن دفع الفواتير الخاصة بمرافق المنزل الأساسية، إلى جانب إرسال التبرعات للجهات الخيرية المختلفة وعرض التحويلات.