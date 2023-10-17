تنظيم يوم رياضي في مركز شباب الجزازرة بالمراغة احتفالا بانتصارات أكتوبر

شهد مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق مشروع يوم رياضي متنوع في الألعاب الترويحية والترفيهية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

تنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية

وجاءت مشاركة مركز شباب الجزازرة بالمراغة، من منطلق المسؤولية المشتركة، وسط فرحة أبناء القرية، بتنظيم يوم رياضي أكثر جاذبية وتميزا، حيث شارك مجموعة من الطلائع التابعين لمركز شباب الجزازرة في تنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية والترويحية المُعدة لهم بناءً على رغباتهم.

وفي نهاية اليوم الرياضي، قدم المشاركون الشكر والتقدير لمجهودات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج والتنظيم المميز لإدارة مركز شباب الجزازرة.

ومن جهته أعرب الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن سعادته لمشاركة أبناء قرية الجزازرة بالمراغة، في الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.