محافظ الأقصر يستقبل وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدا برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية.

فتح مراكز جديدة للزمالة المصرية

واستعرض الوفد جهود الهيئة بالأقصر ومدى رضا المنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذا فتح مراكز جديدة للزمالة المصرية.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بالمنظومة الطبية بالمحافظة والقائمين عليها من كوادر بشرية متميزة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بصحة المواطنين وهيئة الرعاية الصحية، وذلك ظهر جليا في اختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مما يجعلها مستقبلا مركزا جاذبا للسياحة العلاجية ومقصد لدارسين العلوم الطبية.

تطوير مستشفى الأقصر الدولي

وعقب اللقاء تفقد محافظ الأقصر برفقة وفد هيئة الرعاية الصحية، أعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولي ونسب الانتهاء من كل مرحلة من المراحل، مشددا على الانتهاء والتسليم في المواعيد المقررة سلفا.

وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد السبكي، درعا لمحافظ الأقصر، تقديرا لجهوده في مجال الصحة بالمحافظة.