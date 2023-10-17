وزير الخارجية الأسبق: أمريكا ترعى جرائم الاحتلال الإسرائيلي ولا تغير مواقفها

قال محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى المعمداني بغزة، أنه بغض النظر عن فداحة الخسائر، فإن ذلك يدعم الموقف العربي، بوقف إطلاق النار في غزة، وأعلم جيدًا أن المواقف الأمريكية ثابتة، من ناحية دعمهم لإسرائيل، والحفاظ على ما يطلق عليه أمن إسرائيل، وبالتالي سيكون الحديث في إطار، ولكن يمكن الحصول من الولايات المتحدة الأمريكية، على كبح جماح القوة العسكرية الإسرائيلية ووقف العنف.

لا يمكن أن يحدث وقف فوري لأعمال العنف

أكد «العرابي» خلال حواره، ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، أنه لا يمكن أن يحدث وقف فوري لأعمال العنف، التي تشنها إسرائيل على فلسطين، لابد من وجود مساحة من الوقت، لأن إسرائيل لديها مخطط لن تتراجع عنه، وهو فكرة تمهيد الأرض في ثلث غزة تقريبًا الشمالي، وخلق منطقة عازلة، وأعتقد أن هذا هو الهدف الإسرائيلي، ويمكن أن يكون هناك تراجع في نسبة العنف بباقي غزة.

نأمل بأن يكون هناك بعض الأمل للشعب الفلسطيني

تابع: «أعتقد أن مصر لديها أفق واسع، بعد وقف العدوان، أن يكون هناك بعض الأمل للشعب الفلسطيني، بأن يكون هناك سياسة جادة، تمكنهم من التطلع على مستقبل أفضل».