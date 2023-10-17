دنيا عبد العزيز: قصف مستشفى المعمداني وجع قلبنا.. وما يحدث إبادة جماعية

أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن حزنها الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

الفنانون يدينون ضرب مستشفى المعمداني

وقالت دنيا عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ما يحصل في غزة إبادة جماعية، من سيحاسب هؤلاء القتلة هذه الأخبار توجع القلب».

وتبرع الفنانون، أثناء تواجدهم بالوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها اتحاد النقابات الفنية، التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وشارك بها عدد كبير من الفنانين.

وكان في مقدمة الحضور، خالد الصاوي، اشرف زكي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوي خطاب، وفاء عامر، جمال عبد الناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي.