أول صورة لـ دنيا عبد العزيز بـ«العكاز».. أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، أول صورة لها بعد إصابتها بتمزق في قدمها، قبل أيام، إثر سقوطها أثناء وجودها خارج مصر، وعلقت على الصورة التي نشرتها مستخدمة «العكاز» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «ما يقع إلا الشاطر.. الحمد لله على كل شيء».

وكشفت «دنيا» لـ«الوطن» عن تفاصيل إصابتها: «سقطت على قدمي قبل أيام، وأصبت بتمزق من الدرجة الثانية، وقرر الطبيب المعالج وضع قدمي في الجبس لمدة أسبوعين، ولكني ما زالت أقضي عطلتي الصيفية خارج مصر».

وطمأنت دنيا عبد العزيز متابعيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وما زالت تقضي عطلتها خارج مصر.

مشاركة دنيا عبد العزيز في مهرجان القاهرة للدراما

وكان آخر ظهور للفنانة دنيا عبد العزيز في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، التي أقيمت بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وكانت رفقة زوجها التي ألتقطت معه عدداً من الصور التذكارية أمام الكاميرات.

دنيا عبد العزيز: سعيدة بنجاح مهرجان العلمين

أعربت «دنيا» عن سعادتها بنجاح مهرجان العلمين وتحقيقه لأصداء قوية بفعالياته الفنية وأنشطته الرياضية، مؤكدة أنها تفخر بوجود مدينة عالمية كالعلمين على أرض مصرية.