الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج القرعة 2024.. التقديم يبدأ السبت

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445هـ 2024م، بدءا من يوم السبت الموافق 21-10-2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 6-11-2023.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم يكون بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج القرعة

وفي هذه الإطار توضح «الوطن» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج القرعة للعام 2024، البيانات المطلوبة للتقدم للحج.

أوضحت وزارة الداخلية يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج الآتي:

- أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل السن عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1-3-2024.

شروط الحج الزوجي

- بالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق لمقدم الطلب «من سن يوم فأكثر» ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

- يشترط تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة» وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تُلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط.

وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يسمح بسفر المرافق «الوجوبى» ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل، أما في حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة 3% فيسمح فقط بسفر المرافق «الوجوبى» إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

- الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية.

- رقم البطاقة.

- رقم الهاتف المحمول.

- إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

- بيانات المرافق وتشمل: «بطاقة الرقم القومى وصلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها والحالة الصحية ورقم هاتف المحمول الشخصي».