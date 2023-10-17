وكيل «دفاع النواب»: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة مكتملة الأركان

هاجم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجزرة الإنسانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني في غزة، مؤكداً أنها جريمه مكتملة الأركان، تأتي استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأضاف «وكيل دفاع النواب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، وإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات على شعب فلسطين والمدنيين العزل مخزي، والعالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء، موضحا أن التاريخ سيلعن زعماء إسرائيل قاتلي الأطفال الذين يتغنوا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم مجرمي حرب.

وطالب باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، موضحا أن جريمة مستشفى المعمداني في غزة، نقطة سوداء تضاف إلى تاريخ إسرائيل الإجرامي.

وأشاد «المصري» بكل الجهود المصرية والاتصالات والمواقف المشرفة التي تقوم بها القيادة السياسية، لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن شهامة الرئيس السيسي لن ينساها الفلسطينين والعرب، الذي يواجه طوفان من الضغوط صامدا، مدافعاً عن الحق والعدل.