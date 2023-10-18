إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي بالتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر.

وقال «أبو زيد» إن القرار يأتي على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.

وقبل قليل، أعلن وزير الخارجية الأردني إلغاء زيارة بايدن والقمة التي كان من المقرر أن تعقد في عمان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وجاء قرار إلغاء القمة الرباعية بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.