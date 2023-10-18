الرئيس الفلسطيني: يجب أن تتوقف جرائم الاحتلال.. ولن نرحل أو نقبل تهجير شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إننا حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وهذا العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، وهذه الجرائم يجب أن تتوقف، ولن نسمح بنكبة جديدة في القرن الـ21.

وأضاف عباس خلال كلمته أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: « لن نقبل تهجير شعبنا مجددا، شعبنا سيبقى صامدا على أرض وطنه ولن نرحل مهما بلغت التضحيات، وسنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة والضفة».

وأشار إلى أن أي كلام غير وقف الحرب لن نقبله من أحد إطلاق، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان فورا.