الكنيسة الأنجليكانية بالقدس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

أدانت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في القدس، هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، واصفة ذلك بالجريمة ضد الإنسانية.

تعرض المستشفى المعمداني للقصف هجوم وحشي

وقالت الكنيسة، في بيان صادر الليلة، إنه بالتزامن مع يوم الصوم والصلاة من أجل السلام، الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة، الذي يتبع للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، لهجوم وحشي.

وأضافت: «المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة».

وتابع: «لقد لبينا نداء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، الذي ناشد بحماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء، ومن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة».

قصف مستشفى المعمداني

وقُصف مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، مخلفا استشهاد أكثر من 810 أشخاص بينهم أطفال ونساء، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.